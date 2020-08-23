Поветкин попал в нокдаун и нокаутировал Уайта

Источник: AP 2020

40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника в пятом раунде противостояния. При этом Поветкин побывал в нокдауне. В четвертом раунде Уайту удался мощный апперкот, обрушивший россиянина на канвас. Россиянин завоевал титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Боксеры также соперничали за почетный пояс WBC Diamond. Кроме того, победитель противостояния становился обязательным претендентом на титульный поединок против британца Тайсона Фьюри.

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