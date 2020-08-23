Поветкин попал в нокдаун и нокаутировал Уайта
Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
40-летний российский тяжеловес нокаутировал соперника в пятом раунде противостояния. При этом Поветкин побывал в нокдауне. В четвертом раунде Уайту удался мощный апперкот, обрушивший россиянина на канвас. Россиянин завоевал титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Боксеры также соперничали за почетный пояс WBC Diamond. Кроме того, победитель противостояния становился обязательным претендентом на титульный поединок против британца Тайсона Фьюри.
Бой Уайта и Поветкина откладывался дважды. Изначально поединок должен был состояться в мае, однако дата ивента сдвигалась на фоне пандемии коронавируса.