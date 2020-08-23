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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Поветкин прокомментировал победу над Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"
Как удалась комбинация? Следил за боями Уайта. Замечал, как он пропускает такие удары, и готовил такие вещи. Возможно, это лучший удар в моей карьере.
Александр Поветкин
российский тяжеловес

Говоря о дальнейших планах Поветкин признался, что все зависит от решения промоутеров. «Готов боксировать с любым», — заключил он. Кроме того, 40-летний боксер подчеркнул, что не обращает внимание на разговоры о его возрасте и призывы завершить карьеру. «Я не хочу отвечать на это. Мне важно продолжать выступать», — добавил Поветкин.

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Ранее 23 августа Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда, а уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног. Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом.

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