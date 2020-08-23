Поветкин прокомментировал победу над Уайтом

Как удалась комбинация? Следил за боями Уайта. Замечал, как он пропускает такие удары, и готовил такие вещи. Возможно, это лучший удар в моей карьере.

Говоря о дальнейших планах Поветкин признался, что все зависит от решения промоутеров. «Готов боксировать с любым», — заключил он. Кроме того, 40-летний боксер подчеркнул, что не обращает внимание на разговоры о его возрасте и призывы завершить карьеру. «Я не хочу отвечать на это. Мне важно продолжать выступать», — добавил Поветкин.