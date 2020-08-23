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12:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лебедев: Поветкин нокаутировал Уайта в стиле молодого Тайсона

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Олег Богатов. Завоевавший звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе российский боксер Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в стиле знаменитого американца Майка Тайсона, заявил РИА Новости бывший обладатель чемпионских поясов WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев.

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Источник: РИА "Новости"

Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде поединка, проходившего в ночь с субботы на воскресенье в Брентвуде (Великобритания). Россиянин отобрал у Уайта пояс и стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира WBC (титулом владеет британец Тайсон Фьюри).

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«Мнение по этому бою может быть только одно — это просто красота бокса, — сказал в телефонном разговоре Лебедев. — Этим и славится супертяжелый вес. Казалось бы, все уже предрешено, но нет, не в этом случае, не сегодня. Бац и все, феерия — какой же красивый нокаут. Наверное, можно сказать, что удар Саши был в стиле молодого Майка Тайсона. Это был классный удар, все было сделано как по учебнику — красивый вход, оттолкнулся ногой, удар с уклона точно в подбородок. Это школа бокса СССР».

«Год еще не закончен, но думаю, что это будет один из ярких нокаутов, — добавил собеседник агентства. — И, безусловно, может стать нокаутом года».

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