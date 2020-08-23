Лебедев: Поветкин нокаутировал Уайта в стиле молодого Тайсона

«Мнение по этому бою может быть только одно — это просто красота бокса, — сказал в телефонном разговоре Лебедев. — Этим и славится супертяжелый вес. Казалось бы, все уже предрешено, но нет, не в этом случае, не сегодня. Бац и все, феерия — какой же красивый нокаут. Наверное, можно сказать, что удар Саши был в стиле молодого Майка Тайсона. Это был классный удар, все было сделано как по учебнику — красивый вход, оттолкнулся ногой, удар с уклона точно в подбородок. Это школа бокса СССР».