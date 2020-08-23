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15:40 (мск), источник: ТАСС

Боксер Уайт не получил тяжелых травм после нокаута в поединке с Поветкиным

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт не получил тяжелых травм после нокаута в поединке с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Источник: AP 2020

40-летний Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. После нокаута британец не смог самостоятельно подняться.

«Диллиану не потребовалась дополнительная помощь [врачей]. Все в порядке», — сказал собеседник агентства.

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