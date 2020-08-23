Боксер Уайт не получил тяжелых травм после нокаута в поединке с Поветкиным

40-летний Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. После нокаута британец не смог самостоятельно подняться.