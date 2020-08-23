Экс-чемпион мира в весе Головкина вернулся с досрочной победы
Бывший «регулярный» чемпион мира по версии WBA американец Роб Брант провел первый бой после потери титула, передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший «регулярный» чемпион мира по версии WBA американец Роб Брант провел первый бой после потери титула, передает корреспондент Vesti.kz.
В андеркарте вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в
На счету 29-летнего Бранта теперь 26 побед (18 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Копыленко проиграл в третий раз в карьере — также в его активе 28 побед (16 нокаутом).
В октябре 2018 года Брант сенсационно выиграл единогласным решением и отобрал титул WBA (Regular) у японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО). В феврале 2019 года американец провел дебютную защиту, нокаутировав россиянина Хасана Байсангурова (17−1, 7 КО), но в июле проиграл Мурате нокаутом в реванше и лишился пояса.
После завоевания титула Брант назывался одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет поясами IBF и IBO. В итоге Брант выбрал защиту против Байсангурова и реванш с Муратой.
При этом и Мурата мог стать соперником Головкина. Стороны хотели начать переговоры о поединке в случае победы японца в первом бою с Брантом, но поражение вмешалось в планы.