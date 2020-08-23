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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира в весе Головкина вернулся с досрочной победы

Бывший «регулярный» чемпион мира по версии WBA американец Роб Брант провел первый бой после потери титула, передает корреспондент Vesti.kz.

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В андеркарте вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегас (штат Невада, США) он встречался с украинцем Виталием Копыленко. После пятого раунда рефери принял решение остановить односторонее избиение.

На счету 29-летнего Бранта теперь 26 побед (18 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Копыленко проиграл в третий раз в карьере — также в его активе 28 побед (16 нокаутом).

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В октябре 2018 года Брант сенсационно выиграл единогласным решением и отобрал титул WBA (Regular) у японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО). В феврале 2019 года американец провел дебютную защиту, нокаутировав россиянина Хасана Байсангурова (17−1, 7 КО), но в июле проиграл Мурате нокаутом в реванше и лишился пояса.

После завоевания титула Брант назывался одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет поясами IBF и IBO. В итоге Брант выбрал защиту против Байсангурова и реванш с Муратой.

При этом и Мурата мог стать соперником Головкина. Стороны хотели начать переговоры о поединке в случае победы японца в первом бою с Брантом, но поражение вмешалось в планы.

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