Боксер Уайт намерен провести бой-реванш с Поветкиным в конце года

Источник: Reuters

В ночь на воскресенье в британском Брентвуде 40-летний Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. После нокаута британец не смог самостоятельно подняться.

«Меня просто “вырубили”, все же это супертяжелый вес. Главное, что у нас есть право на реванш по контракту. Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведем новый поединок в конце года», — сказал Уайт.