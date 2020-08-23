Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Ростов
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
14:00
Монако
Реймс
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бавария
Хоккей. НХЛ
24.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
35
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
15:12 (мск), источник: ТАСС

Боксер Уайт намерен провести бой-реванш с Поветкиным в конце года

ТАСС, 23 августа. Британский боксер Диллиан Уайт планирует провести повторный поединок с россиянином Александром Поветкиным в конце года. Комментарий британца приводит телеканал Sky Sports.

Наверх
Источник: Reuters

В ночь на воскресенье в британском Брентвуде 40-летний Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. После нокаута британец не смог самостоятельно подняться.

«Меня просто “вырубили”, все же это супертяжелый вес. Главное, что у нас есть право на реванш по контракту. Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведем новый поединок в конце года», — сказал Уайт.

Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом), два поражения.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Большой гид по финалу ЛЧ: подготовка, травмы, цитаты, прогнозы
Крах фаворитов: новый турнир UFC шокировал сенсациями
У нас есть чемпион мира! Поветкин победил в стиле Рокки Бальбоа
«Страшно за жизнь». Темная история побега Сычева из «Спартака»
ЦСКА готов улучшить предложение по трансферу аргентинца
ЦСКА ведет переговоры о трансфере хавбека «Ростова»
Голевой пас Головина помог «Монако» сыграть вничью в Лиге 1
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь