Рябинский подтвердил, что Поветкин до конца года проведет реванш с Уайтом

Источник: AP 2020

В субботу 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC. В четвертом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне. После боя Уайт заявил о готовности провести реванш.

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«У нас по контракту обязателен реванш с Уайтом, — сказал Рябинский. — Мы проведем его до конца года. Это сильный соперник, поэтому со спортивной точки зрения это хорошее противостояние».