Рябинский: Российский боксер Поветкин получит за реванш с Уайтом «миллионы долларов»

40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC. В четвертом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне. Ранее Рябинский сообщил ТАСС, что до конца года россиянин и британец проведут бой-реванш.