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16:42 (мск), источник: ТАСС

Рябинский: Российский боксер Поветкин получит за реванш с Уайтом «миллионы долларов»

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гонорар российского боксера-тяжеловеса и временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBС) Александра Поветкина за реванш с британцем Диллианом Уайтом составит миллионы долларов. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Источник: РИА "Новости"

40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC. В четвертом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне. Ранее Рябинский сообщил ТАСС, что до конца года россиянин и британец проведут бой-реванш.

«Финансово реванш будет интересен, Саша должен зарабатывать, — сказал Рябинский. — Гонорар за реванш — миллионы долларов».

Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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