Рябинский: Российский боксер Поветкин получит за реванш с Уайтом «миллионы долларов»
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гонорар российского
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гонорар российского
40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC. В четвертом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне. Ранее Рябинский сообщил ТАСС, что до конца года россиянин и британец проведут
«Финансово реванш будет интересен, Саша должен зарабатывать, — сказал Рябинский. — Гонорар за реванш — миллионы долларов».
Всего в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.