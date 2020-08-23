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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчика Ковалева нокаутировали в девятом раунде

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес проиграл нокаутом американцу Джо Смиту-младшему, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Отборочный поединок по линии WBO стал главным событием вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Развязка наступила в девятом раунде, когда Смиту удалось нокаутировать Альвареса — колумбиец вылетел за канаты.

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На счету 30-летнего Смита теперь 25 побед (13 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Альварес проиграл во второй раз в карьере (впервые досрочно) — также у него 25 побед (13 нокаутом).

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В сентябре 2019 года Смит претендовал на титул WBA (Super), но проиграл решением россиянину Дмитрию Биволу (17−0, 11 КО). Самую громкую победу в карьере Смит одержал декабре 2016 года, когда нокаутировал соотечественника Бернанда Хопкинса (55−8−2, 32 КО), проводившего прощальный бой.

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В августе 2018 года Альварес стал чемпионом WBO, сенсационно нокаутировав Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Спустя шесть месяцев россиянин победил решением и вернул себе пояс, который в итоге потерял в ноябре 2019 года после поражения нокаутом мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО).

Победа над Ковалевым позволила «Канело» покорить четвертый вес в карьере, но от титула в полутяжах он отказался через полтора месяца после боя. В итоге WBO назначила мини-турнир за вакантный пояс, санкционировав бои между Смитом и Альваресом и россиянами Умаром Саламовым (25−1,19 КО) и Максим Власов (45−3, 26 КО).

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