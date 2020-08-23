Обидчика Ковалева нокаутировали в девятом раунде

Отборочный поединок по линии WBO стал главным событием вечера бокса на арене The Bubble в комплексе MGM Grand в
На счету 30-летнего Смита теперь 25 побед (13 нокаутом) при двух поражениях, а 36-летний Альварес проиграл во второй раз в карьере (впервые досрочно) — также у него 25 побед (13 нокаутом).
В сентябре 2019 года Смит претендовал на титул WBA (Super), но проиграл решением россиянину Дмитрию Биволу (17−0, 11 КО). Самую громкую победу в карьере Смит одержал декабре 2016 года, когда нокаутировал соотечественника Бернанда Хопкинса (55−8−2, 32 КО), проводившего прощальный бой.
В августе 2018 года Альварес стал чемпионом WBO, сенсационно нокаутировав Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Спустя шесть месяцев россиянин победил решением и вернул себе пояс, который в итоге потерял в ноябре 2019 года после поражения нокаутом мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО).
Победа над Ковалевым позволила «Канело» покорить четвертый вес в карьере, но от титула в полутяжах он отказался через полтора месяца после боя. В итоге WBO назначила