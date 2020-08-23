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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

21-летний боксер из Казахстана выиграл третий бой подряд в профи

Казахстанский полусредневес Рай Сейтжанов победил соотечественника Талгата Бертлеуова, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок открыл вечер бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов, по итогам которых все судьи выставили счет 60:54.

На счету 21-летнего Сейтжанова теперь три победы решением в трех боях, а 27-летний Бертлеуов потерпел второе поражение решением в двух поединках. Оба боксера пока выступали только в Казахстане: Сейтжанов дебютировал в профи в октябре 2019 года, а Бертлеуов — в январе 2021-го.

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20−1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с момента пандемии коронавируса и проводится без зрителей.

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