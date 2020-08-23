21-летний боксер из Казахстана выиграл третий бой подряд в профи

Поединок открыл вечер бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов, по итогам которых все судьи выставили счет 60:54.

На счету 21-летнего Сейтжанова теперь три победы решением в трех боях, а 27-летний Бертлеуов потерпел второе поражение решением в двух поединках. Оба боксера пока выступали только в Казахстане: Сейтжанов дебютировал в профи в октябре 2019 года, а Бертлеуов — в январе 2021-го.