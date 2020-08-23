19-летний казахстанский боксер выиграл свой третий бой в профи

Казахстанец Нурдос Толебай победил соотечественника Нуржана Макашбаева, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов. По их итогам судьи вынесли раздельное решение.

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Для 19-летнего Толебая эта победа стала третьей (одна нокаутом) в трех боях, а 24-летний Макашбаев потерпел первое поражение — первый и второй поединки он завершил вничью. В профи оба соперника дебютировали в 2019 году, но если Толебай дрался на родине, то Макашбаев дважды выступал в России.

Ранее в вечере бокса в Алматы казахстанец Рай Сейтжанов (3−0, 0 КО) победил решением соотечественника Талгата Бертлеуова (0−2).

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета.