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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

19-летний казахстанский боксер выиграл свой третий бой в профи

Он идет без поражений.
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Казахстанец Нурдос Толебай победил соотечественника Нуржана Макашбаева, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и продлился все шесть раундов. По их итогам судьи вынесли раздельное решение.

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Для 19-летнего Толебая эта победа стала третьей (одна нокаутом) в трех боях, а 24-летний Макашбаев потерпел первое поражение — первый и второй поединки он завершил вничью. В профи оба соперника дебютировали в 2019 году, но если Толебай дрался на родине, то Макашбаев дважды выступал в России.

Ранее в вечере бокса в Алматы казахстанец Рай Сейтжанов (3−0, 0 КО) победил решением соотечественника Талгата Бертлеуова (0−2).

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета.

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20−1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с начала пандемии коронавируса и проводится без зрителей.

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