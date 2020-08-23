Казахстанский боксер победил соперника с 32 боями в профи
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев победил белоруса Юрия Быховцева, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев победил белоруса Юрия Быховцева, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы продлился все восемь раундов. По их итогам судьи выставили счет 80−72.
На счету 27-летнего Балоева стало 10 побед (семь нокаутом) в 10 боях, а 33-летний Быховцев потерпел 20-е поражение в карьере — также в его активе 10 побед (пять нокаутом) и три ничьи.
Интересно, что Быховцев уже во второй раз проигрывает в Казахстане. В октябре 2019 года белорус решением уступил супертяжу Руслану Мырсатаеву (7−0, 6 КО), прервав его серию нокаутом.
Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали казахстанские полусредневесы Нурдос Толебай (3−0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3−0).
Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на