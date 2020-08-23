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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер победил соперника с 32 боями в профи

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев победил белоруса Юрия Быховцева, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок в андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы продлился все восемь раундов. По их итогам судьи выставили счет 80−72.

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На счету 27-летнего Балоева стало 10 побед (семь нокаутом) в 10 боях, а 33-летний Быховцев потерпел 20-е поражение в карьере — также в его активе 10 побед (пять нокаутом) и три ничьи.

Интересно, что Быховцев уже во второй раз проигрывает в Казахстане. В октябре 2019 года белорус решением уступил супертяжу Руслану Мырсатаеву (7−0, 6 КО), прервав его серию нокаутом.

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали казахстанские полусредневесы Нурдос Толебай (3−0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3−0).

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20−1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с начала пандемии коронавируса и проводится без зрителей.

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