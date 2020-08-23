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19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Уайт пожаловался на «тупую ошибку» перед нокаутом от Поветкина

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал свое поражение нокаутом от россиянина Александра Поветкина. Его слова приводит Sky Sports Boxing.

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Источник: Reuters

32-летний британец признался, что не жалеет, что провел поединок с Поветкиным. При этом он пожаловался на недостаток дисциплины, который и привел к неутешительному результату.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я допустил тупую ошибку. На тренировке тысячи раз блокировал этот удар, а тут вдруг решил контратаковать», — заявил Уайт.

22 августа российский тяжеловес нокаутировал Уайта в пятом раунде их противостояния. 40-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Промоутер Эдди Хирн заявил, что рассчитывает снова свести боксеров на ринге.

Александр Поветкин одержал 36-ю победу в карьере, 25 из которых — нокаутом. Диллиан Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

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