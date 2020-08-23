Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана дебютировал в профи с победы над небитым соперником

В андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы Шайкен встречался с другим казахстанцем — Берикбаем Нурымбетовым. Бой первого среднего веса продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

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19-летний Шайкен, кроме «серебра» ЮОИ, имеет в своем активе «золото» молодежного чемпионата Азии-2018. Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет.

29-летний Нурымбетов потерпел первое поражение в карьере после пяти побед (одна нокаутом). Уроженец Ташкента, проживающий в Караганде, выступает в профи с 2016 года и все бои провел в Казахстане.

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали три казахстанца: тяжеловес Али Балоев (10−0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3−0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3−0).