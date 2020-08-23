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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана дебютировал в профи с победы над небитым соперником

Финалист юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен дебютировал с победы в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В андеркарте вечера компании MTK Kazakhstan в Алматы Шайкен встречался с другим казахстанцем — Берикбаем Нурымбетовым. Бой первого среднего веса продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

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19-летний Шайкен, кроме «серебра» ЮОИ, имеет в своем активе «золото» молодежного чемпионата Азии-2018. Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет.

29-летний Нурымбетов потерпел первое поражение в карьере после пяти побед (одна нокаутом). Уроженец Ташкента, проживающий в Караганде, выступает в профи с 2016 года и все бои провел в Казахстане.

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали три казахстанца: тяжеловес Али Балоев (10−0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3−0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3−0).

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20−1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с начала пандемии коронавируса и проводится без зрителей.

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