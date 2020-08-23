Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал соперника с 30 победами

Бой стал соглавным событием вечера бокса компании MTK Global в Алматы и завершился в третьем раунде. После нокдауна Исаев смог встать, но судья остановил поединок, несмотря на протесты белоруса.

На счету 27-летнего Коточигова стало 11 побед (пять нокаутом) в 11 боях, а 40-летний Исаев теперь имеет 18 поражений при 30 победах (9 нокаутом). Казахстанец владеет титулом WBC International, но пояс не стоял на кону в бою.

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали шестеро казахстанцев: чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет, дебютировавший в профи, средневес Сапарбай Айдаров (5−0, 2 КО), чемпион юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен, дебютировавший в профи, тяжеловес Али Балоев (10−0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3−0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3−0).

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета.