Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал соперника с 30 победами
Казахстанский легковес Виктор Коточигов победил белоруса Андрея Исаева, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский легковес Виктор Коточигов победил белоруса Андрея Исаева, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой стал соглавным событием вечера бокса компании MTK Global в Алматы и завершился в третьем раунде. После нокдауна Исаев смог встать, но судья остановил поединок, несмотря на протесты белоруса.
На счету 27-летнего Коточигова стало 11 побед (пять нокаутом) в 11 боях, а 40-летний Исаев теперь имеет 18 поражений при 30 победах (9 нокаутом). Казахстанец владеет титулом WBC International, но пояс не стоял на кону в бою.
Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали шестеро казахстанцев: чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет, дебютировавший в профи, средневес Сапарбай Айдаров (5−0, 2 КО), чемпион юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен, дебютировавший в профи, тяжеловес Али Балоев (10−0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3−0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3−0).
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