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22:26 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана Кункабаев нокаутировал Акбербаева и успешно дебютировал в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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В главном событии вечера компании MTK Kazakhstan соперником Кункабаева был казахстанец Иса Акбербаев, имевший за плечами 21 бой в профи. Поединок проходил в первом тяжелом весе и завершился во втором раунде.

Это поражение стало вторым в карьере для Акбербаева при 20 победах (15 нокаутом). В прошлом бою в ноябре 2019 года он досрочно проиграл олимпийскому чемпиону из России Евгению Тищенко (20−1, 15 КО).

У 28-летнего Кункабаева есть лицензия для участия в Олимпиаде-2020, которая перенесена на 2021 год. Пока он не планирует переходить в профи на постоянной основе.

Бой с Акбербаевым прошел для Кункабаева в непривычной категории. В любительском боксе он выступает в весе свыше 91 килограмма.

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