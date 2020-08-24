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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Сейчас одна цель — олимпийское “золото”». Кункабаев — о победе в дебюте в профи и разнице с любительским боксом

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал победу в дебютном бою на профессиональном ринге. Его слова приводит Olympic.kz.

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В рамках вечера бокса в Алматы Кункабаев встречался с соотечественником Исой Акбербаевым (20−1, 15 КО). Поединок проходил в первом тяжелом весе и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором — Кункабаев выиграл техническом нокаутом, пробив соперника по печени.

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«Профессиональный бокс и любительский бокс имеют свои особенности. Поскольку профессиональный бокс длится двенадцать раундов, вы начинаете бой медленно и больше работаете над выносливостью. В любителях же, наоборот, три раунда, так что у вас остается мало времени на “раскачку” и вы сразу вступаете в бой. Так что различие в самих боях, тренировках и раундах профессионального бокса и любительского бокса существенное. Во время поединка я работал по тактике тренеров. Контролировал одной рукой и атаковал второй. Бой был восьмираундовым, но удалось выиграть нокаутом во втором. Главной целью моего боя в профессиональном боксе стало желание более основательно подготовиться к Олимпийским играм. Сейчас передо мной только одна цель, и это олимпийское “золото”. Для этого провожу бои в профессиональном боксе. Несмотря на удачный старт в профессиональном боксе, я не уйду из любительского бокса до тех пор, пока не стану олимпийским чемпионом».

Напомним, у 28-летнего Кункабаева есть лицензия на Олимпиаду-2020, которая перенесена на 2021 год. В любительском боксе он выступает в весе свыше 91 килограмма.

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