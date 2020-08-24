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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика

Стало известно о возможности проведения боя между российским боксером Александром Поветкиным и украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает Ringpolska.

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Источник: Reuters

По информации издания, Всемирный боксерский совет (WBC) готов одобрить поединок. В случае победы над Усиком россиянин станет обязательным претендентом на пояс WBC в тяжелом весе. При этом проигравший Поветкину британец Диллиан Уайт настаивает на реванше, так как их контракт включал пункт о проведении повторного поединка.

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22 августа российский тяжеловес нокаутировал Уайта в пятом раунде их противостояния. 40-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC, а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Промоутер Эдди Хирн заявил, что рассчитывает снова свести боксеров на ринге.


Красивая победа: Поветкин отправил Уайта в нокаут
ТВЦ

Александр Поветкин одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом. Усик занимает второе место в рейтинге WBC, уступая Деонтею Уайлдеру. Он непобежденный боксер — в его активе 17 побед на профессиональном ринге.

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