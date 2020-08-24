Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика

Источник: Reuters

По информации издания, Всемирный боксерский совет (WBC) готов одобрить поединок. В случае победы над Усиком россиянин станет обязательным претендентом на пояс WBC в тяжелом весе. При этом проигравший Поветкину британец Диллиан Уайт настаивает на реванше, так как их контракт включал пункт о проведении повторного поединка.

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22 августа российский тяжеловес нокаутировал Уайта в пятом раунде их противостояния. 40-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC, а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Промоутер Эдди Хирн заявил, что рассчитывает снова свести боксеров на ринге.