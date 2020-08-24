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21:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поветкин может подраться с украинцем Усиком. Этот бой реален?

Вариантов следующего поединка Русского Витязя несколько. Все — очень сложные и интересные.

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Источник: Спорт-Экспресс

После супер-эффектной победы над Диллианом Уайтом статус Поветкина подскочил до недосягаемых раньше высот. Теперь Александр — 11-й в рейтинге pound-for-pound и первый среди россиян. Он завоевал серебряный пояс WBC и стал обязательным претендентом на мировой титул. Вариантов продолжения карьеры у него сейчас несколько, один интереснее другого.

Старые песни о главном

Вопрос, который нужно закрыть сразу — возможный бой с Усиком. О нем снова написали СМИ, на этот раз с подачи издания Ringpolska. Увы, этого боя не будет. Во всяком случае, сейчас в него абсолютно невозможно поверить, и причина здесь политическая. По всем спортивным раскладам такой поединок напрашивается — Усику прежде чем драться за мировые титулы нужно провести пару боев с топовыми претендентами, Поветкин — как раз такой. А теперь он еще и серебряным поясом владеет и статусом временного чемпиона мира обладает — не соперник, а мечта.

Не будь Усик украинцем с принципиальной позицией, этот бой был бы уже в разработке, но Александр не раз давал понять четко и ясно: с Поветкиным драться не будет, так как бой будет сопровождаться политическими провокациями и грязью с обеих сторон. Пока никаких изменений в его позиции нет.

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Кстати, сам Поветкин, когда его спросили про возможный бой с Усиком полгода назад, поддержал мнение украинского коллеги и тоже сказал, что сейчас этот бой лучше не проводить из-за политической ситуации. Да и не нужен этот бой Витязю. Усик — не чемпион мира, он сейчас находится ниже Поветкина в рейтингах, а шанс проиграть очень велик. Лучше уж дождаться победителя очередного боя Фьюри — Уайлдер и подраться с тем, кто выиграет. Денег можно заработать на таком бое больше, к тому же есть шанс завоевать полноценный мировой титул.

Кому-то жаль, что бой Усик — Поветкин маловероятен, потому что рейтинги были бы сумасшедшими. Все постсоветское пространство посмотрело бы, шумиха была бы не слабее, чем перед Кличко — Поветкин. Но, с другой стороны, по спортивной точке зрения бой вряд ли был бы намного интереснее, чем московский поединок в 2013 году. Скорее всего, это был бы односторонний и скучный бой в пользу Усика, он все-таки — не Уайт, на месте не стоял бы. Вероятность лаки-панча против Усика намного ниже, чем против практически любого бойца на планете.

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Если не Усик, то кто?

Самый вероятный претендент на бой с Поветкиным прямо сейчас — не Фьюри и не Уайлдер, как должно быть по рейтингу, а Диллиан Уайт. Дело в том, что контракт оставлял право британской стороне на реванш в случае поражения, и можно не сомневаться, что Хирн для своего подопечного постарается его организовать. Он уже пообещал Диллиану, что попробует сделать этот реванш в декабре.

Поветкин заявил, что готов дать Диллиану реванш, но в действительности лучше Александру этого не делать. Первый бой хотя и завершился для российского бойца триумфально, подавляющим преимуществом по ходу поединка владел Уайт. Если бы второй нокдаун в четвертом раунде случился не за 11 секунд до гонга, а на полминуты раньше, никакого пятого раунда, вероятно, не было бы. Александру немного повезло, он сам этого не скрывает, но два раза подряд везет не так часто.

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Если в реванше Поветкин проиграет Уайту, то никаких титульных боев с Фьюри или Уайлдером ему не видать. А для карьеры, наследия и финансового благополучия Александра лучше бы их провести. Идеальным сценарием было бы заплатить Уайту с Хирном неустойку и отказаться от реванша. Любые контракты нарушаются, если есть соответствующая сумма на счету.

Так что расклад таков: скорее всего, Александру предстоит снова бой с Уайтом, но есть вероятность, что все-таки в команде Витязя решат сразу выходить на Фьюри или Уайлдера. Под занавес карьеры это были бы потрясающие вызовы для Поветкина. Терять ему было бы абсолютно нечего, выходи и дерзай. Фьюри склонен к недооценке соперников, с маленькими ребятами вроде Чисоры, Хаммера или Каннингема он дерется спустя рукава, пропускает прилично. А что бывает, если залетает крюк от Поветкина, причем с любой руки, мы все видели.

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Если Уайлдер в третьем бою победит Фьюри, а такая вероятность тоже есть, то мы можем увидеть бой, которого так ждали еще в 2016 году — Витязь против Бронзового Бомбардировщика. В 2016-м в Москве их шансы вообще котировались как почти равные. Сейчас будет немного иначе, но опять же: удар Поветкина — это не шутки, а защита Уайлдера как раз порой выглядит анекдотично. Так что шансы были бы и там. Впрочем, это все просто рассуждения. В ближайшее время Александр сам расскажет о своих планах.

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