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24 августа, источник: Vesti.kz

Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе

Казахстанский боец смешанных единоборств Жуман Жумабеков провел второй бой в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В Алматы 30-летний Жумабеков уступил решением судей 27-летнему соотечественнику Багдату Уайдаеву, который дебютировал в профи. Поединок первого полусреднего веса продлился шесть раундов.

В профи-боксе Жумабеков дебютировал в октябре 2016 года, когда в Алматы в первом раунде нокаутировал белоруса Владимира Иванова (1−4). В ММА же он выступает с декабря 2014 года и на данный момент имеет девять побед и одну ничью при четырех поражениях. Кроме казахстанских промоушенов, Жумабеков выступал в Fight Nights Global и M-1 Global.

Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе
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