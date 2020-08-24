Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе

В профи-боксе Жумабеков дебютировал в октябре 2016 года, когда в Алматы в первом раунде нокаутировал белоруса Владимира Иванова (1−4). В ММА же он выступает с декабря 2014 года и на данный момент имеет девять побед и одну ничью при четырех поражениях. Кроме казахстанских промоушенов, Жумабеков выступал в Fight Nights Global и M-1 Global.