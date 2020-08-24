Казахстанский боец ММА проиграл поединок в профи-боксе
Казахстанский боец смешанных единоборств Жуман Жумабеков провел второй бой в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боец смешанных единоборств Жуман Жумабеков провел второй бой в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.
В Алматы 30-летний Жумабеков уступил решением судей 27-летнему соотечественнику Багдату Уайдаеву, который дебютировал в профи. Поединок первого полусреднего веса продлился шесть раундов.
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