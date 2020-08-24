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24 августа, источник: Vesti.kz

Бой между казахстанскими боксерами завершился нокаутом в первом раунде

Актюбинский боксер Канат Узбекбаев успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

24 августа в андеркарте вечера в Алматы 24-летний Узбекбаев встречался с Галымжаном Диханом из Шымкента. Поединок полусредневесов был рассчитан на четыре раунда, но завершился нокаутом в первом.

19-летний Дихан потерпел второе поражение нокаутом в двух боях. В профи он дебютировал 15 февраля этого года, когда в Алматы техническим нокаутом в первом раунде уступил 29-летнему карагандинцу Берикбаю Нурымбетову (5−1, 1 КО).

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