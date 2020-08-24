Бой между казахстанскими боксерами завершился нокаутом в первом раунде
Актюбинский боксер Канат Узбекбаев успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
Актюбинский боксер Канат Узбекбаев успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
24 августа в андеркарте вечера в Алматы 24-летний Узбекбаев встречался с Галымжаном Диханом из Шымкента. Поединок полусредневесов был рассчитан на четыре раунда, но завершился нокаутом в первом.
19-летний Дихан потерпел второе поражение нокаутом в двух боях. В профи он дебютировал 15 февраля этого года, когда в Алматы техническим нокаутом в первом раунде уступил 29-летнему карагандинцу Берикбаю Нурымбетову (5−1, 1 КО).