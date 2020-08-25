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12:13 (мск), источник: Prosports.kz

«Появилась новая звезда». В США восхитились дебютом Кункабаева

Американское СМИ BoxingScene.com выпустило материал по итогам боксерского вечера MTK Kazakhstan в Алматы, который прошел 23 августа, сообщает Prosports.kz.

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СМИ отметило высоко оценило победу дебютанта Камшыбека Кункабаева и даже назвала его новой восходящей звездой тяжелого дивизиона.

«Камшыбек Кункабаев доказал, что шумиха реальна, выиграв свой долгожданный профессиональный дебют с нокаутом во втором раунде над опасным Иссой Акербаевым. Перед Кункабаевым, который уже прошел квалификацию на Олимпиаду в Токио и вернется в любительские ряды на это мероприятие, стояла чрезвычайно сложная задача, но он показал, почему на него было возложено так много веры, диктуя правила от начала до конца. Мощный удар в корпус во втором раунде было тем, что нужно, чтобы остановить Акбербаева. Кункабаев побеждает и посылает строгое предупреждение остальной части тяжелого дивизиона, что появилась новая звезда», — написано в материале.

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