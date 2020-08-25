Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Химки
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ритеряй
Дерри Сити
22
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Сочи
01
Хоккей. НХЛ
26.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.08
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
04:45
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
25
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сын Кости Цзю дерется с обидчиком Пакиао. Судьбоносный бой для Тима

Джефф Хорн стоит на пути Тима Цзю к статусу претендента на мировой титул.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Впервые о Тиме Цзю заговорили три года назад, тогда он только начинал свой путь в профи. Его перспективы тогда оценивались очень аккуратно: талант явно есть, наставник в лице легендарного отца — потрясающая база для большой карьеры, но мало ли их было, таких талантливых и перспективных. И вот Тим Цзю добрался до действительно большого боя. Поединок с Джеффом Хорном — дверь в высшую лигу.

Бой Цзю — Хорн должен был когда-то случиться: главный австралийский боксер настоящего против, возможно, главного австралийского (и отчасти российского) боксера будущего. Станет ли он таковым, выяснится уже 26 августа. Бой пройдет в Таунсвилле, Австралия. Для российского зрителя это удобно, потому что поединок начнется не в 6−7 утра, как было бы, если бы дрались в Штатах, а в 13:00 по Москве. Тем, кто будет на работе, можно будет найти трансляцию в интернете и посмотреть!

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в феврале 2019 года Тим сказал в интервью «СЭ», что бой с Хорном — его цель. Тогда Джефф был на пике, только что побил Мэнни Пакиао, а Тим — молодой, невысоко рейтинговые боксер, но очень амбициозный. И вот, спустя полтора года этот поединок организован, и Тимофей подходит к нему в статусе фаворита. Вероятность его победы оценивается в 60−65 процентов.

Почему так? Как может 25-летний боксер, чья главная победа была одержана год назад над крайне малоизвестным Дуайтом Ричи, быть фаворитом против того, кто побеждал Мэнни Пакиао и целых девять раундов продержался с Терренсом Кроуфордом? Тем более, что Хорн — не какой-нибудь пробитый 45-летний ветеран, а 32-летний боксер в самом расцвете сил.

Ответ заключается в стилях боксеров. Техника Цзю-младшего, что неудивительно, напоминает технику его отца: широкая стойка, очень жесткий джеб и хороший правый удар. Правда, с последним есть проблемы. У Кости Цзю в правой перчатке был динамит. У Тима такой разрушительной силы пока нет и близко. Удар хороший, но не летальный. Да и двигается он, если честно, намного хуже отца в лучшие годы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хорн, если продолжать параллели с семьей Цзю, напоминает Рикки Хаттона: грязноватый рубака, лезет вперед с опущенной головой, прорывается на ближнюю дистанцию и обрабатывает по корпусу и голове. Как мы знаем, Хаттон победил Цзю. Но пожилой Костя тогда не показал и половины того, что демонстрировал в топовых боях, в конце 1990-х — начале 2000-х. Лучший бокс Кости эффективнее, чем лучший бокс Хаттона. При прочих равных технарь с нокаутирующим ударом почти всегда переиграет рубаку.

Здесь — как раз такая ситуация. Если Тимофей сможет держать Хорна на передней руке, а рефери не будет позволять Хорну виснуть на сопернике и работать грязно (как Хаттону не позволили этого сделать с Мейвезером), то по очкам Тим должен иметь преимущество. Тем более, что размах рук у него на 10 см больше (183 см на 173). Но бокс — не тот вид спорта, где можно в чем-то быть уверенным наверняка. Опыт Хорна — это не шутки. Человек, победивший по очкам Мэнни Пакиао, точно не будет бояться Тима Цзю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой может пойти в одну сторону, а закончиться — в противоположную. Для Тима — это первый серьезный тест в карьере, даже он сам точно не знает, как хорошо он к нему готов. Если победит — станет главным боксером Австралии и претендентом на титул чемпиона мира во втором полусреднем весе. Возможно, последующие его бои будут проходить уже не в Квинсленде, а где-нибудь на MGM Grand в Лас-Вегасе. Нужно просто победить.

Читайте также
 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева
Варламов сыграл на ноль и рвется к Кубку Стэнли
«ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением Тухеля
Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА
Соболев не попал в заявку сборной из-за конфликта с Дзюбой
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь