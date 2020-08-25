Сын Кости Цзю дерется с обидчиком Пакиао. Судьбоносный бой для Тима
Джефф Хорн стоит на пути Тима Цзю к статусу претендента на мировой титул.
Джефф Хорн стоит на пути Тима Цзю к статусу претендента на мировой титул.
Впервые о Тиме Цзю заговорили три года назад, тогда он только начинал свой путь в профи. Его перспективы тогда оценивались очень аккуратно: талант явно есть, наставник в лице легендарного отца — потрясающая база для большой карьеры, но мало ли их было, таких талантливых и перспективных. И вот Тим Цзю добрался до действительно большого боя. Поединок с Джеффом Хорном — дверь в высшую лигу.
Бой Цзю — Хорн должен был
Еще в феврале 2019 года Тим сказал в интервью «СЭ», что бой с Хорном — его цель. Тогда Джефф был на пике, только что побил Мэнни Пакиао, а Тим — молодой, невысоко рейтинговые боксер, но очень амбициозный. И вот, спустя полтора года этот поединок организован, и Тимофей подходит к нему в статусе фаворита. Вероятность его победы оценивается в 60−65 процентов.
Почему так? Как может 25-летний боксер, чья главная победа была одержана год назад над крайне малоизвестным Дуайтом Ричи, быть фаворитом против того, кто побеждал Мэнни Пакиао и целых девять раундов продержался с Терренсом Кроуфордом? Тем более, что Хорн — не
Ответ заключается в стилях боксеров. Техника
Хорн, если продолжать параллели с семьей Цзю, напоминает Рикки Хаттона: грязноватый рубака, лезет вперед с опущенной головой, прорывается на ближнюю дистанцию и обрабатывает по корпусу и голове. Как мы знаем, Хаттон победил Цзю. Но пожилой Костя тогда не показал и половины того, что демонстрировал в топовых боях, в конце 1990-х — начале 2000-х. Лучший бокс Кости эффективнее, чем лучший бокс Хаттона. При прочих равных технарь с нокаутирующим ударом почти всегда переиграет рубаку.
Здесь — как раз такая ситуация. Если Тимофей сможет держать Хорна на передней руке, а рефери не будет позволять Хорну виснуть на сопернике и работать грязно (как Хаттону не позволили этого сделать с Мейвезером), то по очкам Тим должен иметь преимущество. Тем более, что размах рук у него на 10 см больше (183 см на 173). Но бокс — не тот вид спорта, где можно в
Бой может пойти в одну сторону, а закончиться — в противоположную. Для Тима — это первый серьезный тест в карьере, даже он сам точно не знает, как хорошо он к нему готов. Если победит — станет главным боксером Австралии и претендентом на титул чемпиона мира во втором полусреднем весе. Возможно, последующие его бои будут проходить уже не в Квинсленде, а