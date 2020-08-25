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25 августа, источник: Vesti.kz

Граффити с портретом Геннадия Головкина появилось в Нур-Султане

Граффити с портретом чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) появилось в Нур-Султане, сообщает Tengrinews.kz.

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Источник: Reuters

Оно нарисовано на новом арт-пространстве под мостом «Архар» по улице Сарайшык. Зона разделена на общепит и спортивные секции.

Вместе с Головкиным появилось граффити с портретом легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб 26 января этого года.

Граффити в честь Головкина есть во многих городах: например, в Алматы, Талдыкоргане и американском Лос-Анджелесе.

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