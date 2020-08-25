Граффити с портретом Геннадия Головкина появилось в Нур-Султане
Граффити с портретом чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) появилось в
Граффити с портретом чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) появилось в
Оно нарисовано на новом
Вместе с Головкиным появилось граффити с портретом легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб 26 января этого года.
Граффити в честь Головкина есть во многих городах: например, в Алматы, Талдыкоргане и американском