Артуру Бетербиеву меняют соперника

Источник: AFP 2020

У одного из самых известных отечественных боксеров Артура Бетербиева сменился соперник в очередном поединке — первом в профессиональной карьере бойца, уже принесшей ему титулы чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), который пройдет не за рубежом, а в России. Вместо Мэн Фаньлуна, столкнувшегося с проблемами с получением визы, им, видимо, станет Адам Дайнес. В послужном списке немца российского происхождения одно поражение — как раз от китайского бойца.

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Во вторник телеканал ESPN со ссылкой на промоутерскую компанию Top Rank, работающую с Артуром Бетербиевым, сообщил о смене соперника в его очередном поединке. Бетербиев должен был защищать чемпионские пояса Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации 28 марта в Монреале в бою против довольно известного китайского боксера Мэн Фаньлуна. В итоге из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен на более поздний срок и в другую страну — Россию, приобретя, таким образом, особенное значение.

Дело в том, что Бетербиев в профессиональной карьере дрался исключительно в Северной Америке, одержав победы во всех 15 поединках и выигрывая исключительно нокаутом. Пандемия подарила ему шанс выступить на родине: предполагалось, что матч пройдет 25 сентября в Екатеринбурге.

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Вице-президент Top Rank Карл Моретти рассказал, что участию в бою Мэн Фаньлуна, обязательного претендента IBF, помешали проблемы с визой, возникшие из-за пандемии. Заменой же китайцу, как утверждает ESPN, будет родившийся в России, но представляющий Германию Адам Дайнес. О срыве выступления Мэн Фаньлуна сообщил и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. При этом он заявил, что бой Артура Бетербиева состоится не в сентябре, а 9 октября, и не в Екатеринбурге, а в Москве, добавив по поводу возможного соперника россиянина, что «тут возможны изменения: мы находимся в переговорном процессе». Между тем ресурс BoxRec, наиболее авторитетная база данных в боксе, во вторник уже поставил в свое расписание московский бой Артура Бетербиева против Адама Дайнеса.

Дайнес провел на профессиональном ринге 21 поединок. В его послужном списке 19 побед при одной ничьей и одном проигрыше. Правда, с соперниками уровня побежденного Бетербиевым в прошлом году Александра Гвоздика, украинской суперзвезды, потерявшей после того матча титул WBC, он не пересекался. А единственное поражение Дайнесу в июне 2019 года нанес как раз Мэн Фаньлун.