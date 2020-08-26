Артуру Бетербиеву меняют соперника
Вместо китайского боксера российский чемпион может встретиться с немецким.
Вместо китайского боксера российский чемпион может встретиться с немецким.
У одного из самых известных отечественных боксеров Артура Бетербиева сменился соперник в очередном поединке — первом в профессиональной карьере бойца, уже принесшей ему титулы чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), который пройдет не за рубежом, а в России. Вместо Мэн Фаньлуна, столкнувшегося с проблемами с получением визы, им, видимо, станет Адам Дайнес. В послужном списке немца российского происхождения одно поражение — как раз от китайского бойца.
Во вторник телеканал ESPN со ссылкой на промоутерскую компанию Top Rank, работающую с Артуром Бетербиевым, сообщил о смене соперника в его очередном поединке. Бетербиев должен был защищать чемпионские пояса Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации 28 марта в Монреале в бою против довольно известного китайского боксера Мэн Фаньлуна. В итоге
Дело в том, что Бетербиев в профессиональной карьере дрался исключительно в Северной Америке, одержав победы во всех 15 поединках и выигрывая исключительно нокаутом. Пандемия подарила ему шанс выступить на родине: предполагалось, что матч пройдет 25 сентября в Екатеринбурге.
Дайнес провел на профессиональном ринге 21 поединок. В его послужном списке 19 побед при одной ничьей и одном проигрыше. Правда, с соперниками уровня побежденного Бетербиевым в прошлом году Александра Гвоздика, украинской суперзвезды, потерявшей после того матча титул WBC, он не пересекался. А единственное поражение Дайнесу в июне 2019 года нанес как раз Мэн Фаньлун.
Алексей Доспехов.