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16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Рябинский объявил о желании провести реванш Поветкин — Уайт в России

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что хочет организовать матч-реванш с участием Александра Поветкина и Диллиана Уайта в России.

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Источник: AP 2020

Напомним, в поединке, состоявшемся в минувшие выходные, россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.

«Не вижу большой разницы, где его проводить. Мне хотелось бы, чтобы реванш был в России. Мы должны преследовать интересы нашего бойца. Следующий бой будет с Уайтом. В контракте есть пункт об обязательном реванше. Мы всегда выполняем договорённости.
Андрей Рябинский
глава промоутерской компании «Мир бокса»

«Мне все равно, где боксировать. Я еду с желанием победить. Россия всегда со мной», — добавил Поветкин.

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