Рябинский объявил о желании провести реванш Поветкин — Уайт в России

«Не вижу большой разницы, где его проводить. Мне хотелось бы, чтобы реванш был в России. Мы должны преследовать интересы нашего бойца. Следующий бой будет с Уайтом. В контракте есть пункт об обязательном реванше. Мы всегда выполняем договорённости.

Андрей Рябинский глава промоутерской компании «Мир бокса»