Рябинский объявил о желании провести реванш Поветкин — Уайт в России
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что хочет организовать
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что хочет организовать
Напомним, в поединке, состоявшемся в минувшие выходные, россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.
«Не вижу большой разницы, где его проводить. Мне хотелось бы, чтобы реванш был в России. Мы должны преследовать интересы нашего бойца. Следующий бой будет с Уайтом. В контракте есть пункт об обязательном реванше. Мы всегда выполняем договорённости.
«Мне все равно, где боксировать. Я еду с желанием победить. Россия всегда со мной», — добавил Поветкин.