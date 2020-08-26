Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Австралийский боксер Тимофей Цзю одержал победу над соотечественником Джеффом Хорном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Австралийский боксер Тимофей Цзю одержал победу над соотечественником Джеффом Хорном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок прошел в среду, 26 августа, в австралийском городе Таунсвилль на арене Queensland Country Bank Stadium. По ходу боя Цзю дважды отправлял соперника в нокдаун и в итоге заставил его сдаться: Хорн отказался выходить на ринг перед девятым раундом.
26-летний Цзю одержал 16-ю победу в 16 поединках на профессиональном ринге. Спортсмен защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. У 31-летнего Хорна 20 побед, три поражения и одна ничья.
Тимофей Цзю — сын советского, российского и австралийского боксера Кости Цзю.