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17:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться

Австралийский боксер Тимофей Цзю одержал победу над соотечественником Джеффом Хорном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Поединок прошел в среду, 26 августа, в австралийском городе Таунсвилль на арене Queensland Country Bank Stadium. По ходу боя Цзю дважды отправлял соперника в нокдаун и в итоге заставил его сдаться: Хорн отказался выходить на ринг перед девятым раундом.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний Цзю одержал 16-ю победу в 16 поединках на профессиональном ринге. Спортсмен защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории. У 31-летнего Хорна 20 побед, три поражения и одна ничья.

Тимофей Цзю — сын советского, российского и австралийского боксера Кости Цзю. Цзю-старший был абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF.

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