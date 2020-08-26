«Я — Тим, а не сын!» Цзю-младший вышел из тени великого отца
А побеждённый Джефф Хорн назвал Тима Цзю легендой австралийского бокса.
А побеждённый Джефф Хорн назвал Тима Цзю легендой австралийского бокса.
Сегодня, 26 августа, в нетипичное для боксёрских боёв время и день (самый разгар рабочей недели), в австралийском Таунсвилле состоялся прекрасный турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча Тима Цзю и
Но в последние пару лет в элиту австралийского бокса вихрем ворвался Тим Цзю. Откровенно говоря, поначалу казалось, что это не более чем неплохой по австралийским меркам проект, готовый выезжать на имени прославленного отца.
Но по мере продвижения уроженца Сиднея в рейтингах, всё больше скептиков вынуждены были стыдливо опускать глаза. В минувшем году Тим провёл четыре боя, оставив не у дел, как матёрых волков, так и самых перспективных боксёров Австралии. Всё чащи звучали мысли, что
Но с этим явно не хотел мириться Джефф Хорн, который удерживал свою популярность с 2017 года, за счёт уже упомянутой скандальной победы над Пакьяо. Ни поражение в одну калитку от Теренса Кроуфорда, ни отвратительное выступление в двухматчевой дуэли с Майклом Зерафой не сбили спесь с Хорна. Шершень
Наконец, промоутеры заинтересовались этой историей и сумели организовать встречу
То, что случилось в бою, вы прекрасно видели, а если нет, то имели возможность проследить в нашей
Этот успех стал для Цзю настоящим прорывом. Об этом сказал и триумфатор, и проигравший.
«Я — Тим, а не сын! Моё уважение Хорну. Он многого достиг. Именно он дал Австралии такую платформу, для меня большая честь стать частью турнира на таком стадионе. Хорн — сложный соперник. Но наш спорт для молодых, и я был лучше», — сказал
Хорн, к его чести, также не скупился на похвалы недавнему сопернику и признал, что австралийская корона бокса снова ушла в семью Цзю.
«Он настоящий чемпион. Это легенда, надеюсь, что сейчас вся Австралия будет поддерживать его. Теперь он номер один в нашей Австралии. До этого он не был таковым. Да, он говорил, что он лучший. Но именно сегодня он завоевал этот статус. Он может пронести флаг Австралии с гордостью», — отметил Джефф.
Перед боем с Хорном
И, конечно же, мы не могли пройти мимо реакции отца Тима Цзю. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю сначала разместил полный теплоты пост в «Инстаграме», а затем дал небольшой комментарий «Чемпионату».
«До сына ещё не дозвонился. Эмоции переполняют. Очень тяжело было смотреть. Но та работа, которая была проведена, стоит того. Тимошка является гражданином России. Он выступает и за нас, и за Австралию. Прежде всего, Тим представляет самого себя. Фраза про то, что его зовут Тим, а не сын? Очень здорово, хочу, чтобы такое было. Всё здорово!» — сказал легендарный спортсмен.
Что же, после ярчайшей победы Тима мы вправе заявить, что у России есть первоклассная боксёрская династия. Ждём новых успехов!
Микаил Гусейнов