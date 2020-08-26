«Я — Тим, а не сын!» Цзю-младший вышел из тени великого отца

Сегодня, 26 августа, в нетипичное для боксёрских боёв время и день (самый разгар рабочей недели), в австралийском Таунсвилле состоялся прекрасный турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча Тима Цзю и экс-чемпиона мира в полусреднем весе Джеффа Хорна. Де-юре на кону стояли региональные титулы Океании и Австралии. Но по факту речь шла об определении лидера местного бокса. Формально этим статусом до сих пор владел Хорн, который в 2017 году прославился победой над Мэнни Пакьяо (пусть и весьма спорной).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEBDSe-B-BN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEBDSe-B-BN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEBDSe-B-BN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tim Tszyu (@timtszyu)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-18T03:59:01+00:00">17 Авг 2020 в 8:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в последние пару лет в элиту австралийского бокса вихрем ворвался Тим Цзю. Откровенно говоря, поначалу казалось, что это не более чем неплохой по австралийским меркам проект, готовый выезжать на имени прославленного отца.

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Но по мере продвижения уроженца Сиднея в рейтингах, всё больше скептиков вынуждены были стыдливо опускать глаза. В минувшем году Тим провёл четыре боя, оставив не у дел, как матёрых волков, так и самых перспективных боксёров Австралии. Всё чащи звучали мысли, что Цзю-младший скоро станет самым крутым боксёром Зелёного континента.

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Но с этим явно не хотел мириться Джефф Хорн, который удерживал свою популярность с 2017 года, за счёт уже упомянутой скандальной победы над Пакьяо. Ни поражение в одну калитку от Теренса Кроуфорда, ни отвратительное выступление в двухматчевой дуэли с Майклом Зерафой не сбили спесь с Хорна. Шершень по-прежнему выезжал на истории с Пакменом и называл себя лучшим на Родине.



Наконец, промоутеры заинтересовались этой историей и сумели организовать встречу Цзю-младшего и Хорна, которая и должна была определить лидера австралийского бокса. Поединок получался многострадальным ещё задолго до даты его проведения. Дата боя постоянно сдвигалась из-за пандеми коронавируса. Казалось, что его не дождаться никогда. Но Хорн и Цзю уж слишком хотели этой встречи.

Джефф получал шанс доказать, что он ещё не сбитый лётчик, а Тим имел возможность записать себе в актив не только победу над бывшим чемпионом мира, но и продемонстрировать, что он не просто парень с известной фамилией, а действительно боксёр высокого уровня.

То, что случилось в бою, вы прекрасно видели, а если нет, то имели возможность проследить в нашей онлайн-трансляции. Тим Цзю не то, что преподал Хорну урок, а провёл мастер-класс. Невзирая на всю грязь от Шершня, россиянин из Сиднея прошивал оборонительные редуты соперника и деклассировал его, заставив капитулировать после восьмого раунда.

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Этот успех стал для Цзю настоящим прорывом. Об этом сказал и триумфатор, и проигравший.



«Я — Тим, а не сын! Моё уважение Хорну. Он многого достиг. Именно он дал Австралии такую платформу, для меня большая честь стать частью турнира на таком стадионе. Хорн — сложный соперник. Но наш спорт для молодых, и я был лучше», — сказал Цзю-младший после победы.



Хорн, к его чести, также не скупился на похвалы недавнему сопернику и признал, что австралийская корона бокса снова ушла в семью Цзю.



«Он настоящий чемпион. Это легенда, надеюсь, что сейчас вся Австралия будет поддерживать его. Теперь он номер один в нашей Австралии. До этого он не был таковым. Да, он говорил, что он лучший. Но именно сегодня он завоевал этот статус. Он может пронести флаг Австралии с гордостью», — отметил Джефф.

Резюмируя, можно сказать, что Тим не только вышел из тени своего отца, но и теперь на грани того, чтобы войти в мировую элиту первого среднего веса. Благо, в этой категории ещё нет звёзд экстра-класса.

Перед боем с Хорном Цзю-младший занимал пятое место в рейтинге по версии IBF и наверняка улучшит свои позиции. Чемпионом мира по линии IBF является Джейсон Росарио, Он же владеет поясом по версии WBA. Обладателем пояса по версии WBO является Патрик Тейшейра. Пожалуй, самый опасный чемпион мира в этой весовой категории, Джермелл Чарло, который удерживает пояс WBC и только с ним Тиму встречаться ещё рано. С остальными чемпионами Цзю вполне может потягаться уже сейчас. Впрочем, до титульных встреч ему, скорее всего, придётся провести ещё парочку поединков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEWksbPozL7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEWksbPozL7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEWksbPozL7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Костя Цзю (@kostyatszyu)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-26T12:38:33+00:00">26 Авг 2020 в 5:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И, конечно же, мы не могли пройти мимо реакции отца Тима Цзю. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю сначала разместил полный теплоты пост в «Инстаграме», а затем дал небольшой комментарий «Чемпионату».



«До сына ещё не дозвонился. Эмоции переполняют. Очень тяжело было смотреть. Но та работа, которая была проведена, стоит того. Тимошка является гражданином России. Он выступает и за нас, и за Австралию. Прежде всего, Тим представляет самого себя. Фраза про то, что его зовут Тим, а не сын? Очень здорово, хочу, чтобы такое было. Всё здорово!» — сказал легендарный спортсмен.



Что же, после ярчайшей победы Тима мы вправе заявить, что у России есть первоклассная боксёрская династия. Ждём новых успехов!