Как бабки на базаре. Тайсон и Джонс ещё не вышли в ринг, а уже перессорились из-за денег
Бой, обещавший стать легендарным, пока превращает престарелых боксёров в посмешище.
Бой, обещавший стать легендарным, пока превращает престарелых боксёров в посмешище.
Выставочный поединок 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса изначально казался не самой удачной идеей. Время двух легенд давно ушло, несмотря на публикацию красивых тренировочных видео. Болельщики, наблюдавшие за великими победами Тайсона и Джонса, могут не обрадоваться погрузневшим и замедлившимся кумирам. Впрочем, с экономической точки зрения проект казался идеальным: трудно найти более популярные имена, которые знает чуть ли не каждая домохозяйка. Но и в финансовой плоскости нашлись подводные камни.
Изначально бой был запланирован на 12 сентября, но вскоре дата была изменена. Организаторы решили сделать ставку на 28 ноября, поскольку
«Мне пришлось отменить другие дела ради этого боя, изменить расписание. Для меня это большая проблема, поэтому нам нужно вернуться за стол переговоров. Я больше не боксирую на постоянной основе, поэтому мне приходится зарабатывать на жизнь другими вещами. Если я отвлекаюсь от них, то должен рассчитывать на компенсацию. Почему я должен менять дату и портить себе остаток года, если мы согласились на 12 сентября? Они сказали, что хотят больше зрителей. Но если аудитория увеличится, это будут совсем другие деньги. Если вы полагаете, что у меня предостаточно денег, то вынужден сообщить, что я не получаю большой процент. Так что посмотрим, как всё разрешится».
Позже Джонс угрожал вовсе отказаться от боя, но вскоре ситуацию сгладил его менеджер Жолт Барна. Сторона Джонса пообещала, что поединок состоится, но всё же настаивает на выплате страховки. Железный Майк на все вопросы про деньги отвечает журналистам молчанием, хотя мог бы прояснить ситуацию. Возможно, ему тоже нужна страховка. Удастся ли договориться с организаторами по поводу компенсаций — большой вопрос. Возможно, поединок будет выставлен на торги, если Джонс «упрётся».
Будем надеяться, что стороны сумеют преодолеть финансовые разногласия. Если после такого шума поединок
Александр Фролов