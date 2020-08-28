«Дизайн часов напоминает мне о родине». Головкин показал GQ 10 вещей, без которых не представляет жизнь

Источник: AP 2020

В специальной рубрике он показал десять личных вещей, которые являются для него предметами первой необходимости. Среди них оказались не только кофе и солнцезащитные очки, но и детская коляска.

№ 1. Кофе

«Мне нужно много кофе. Каждое утро я пью капучино — мне нужно проснуться, мне нужна энергия, нужно вернуться к реальности. Днем я пью латте. Я люблю побольше молока. Эспрессо — мой “конечный пункт”. После ужина, после обеда — побольше эспрессо».

№ 2. Наушники

«У меня много наушников. Я использую их во время бега, плавания, тренировок. Если я гуляю на улице, я слушаю музыку.

Эти наушники — мои старые друзья. Я пользуюсь ими уже где-то пять-шесть лет.

Мои беспроводные — мне нравятся.

Во время поездок я пользуюсь этими битсами. Больше расслабляешься. Они хороши для всего — посмотреть фильм, послушать музыку в самолете».

№ 3. Рюкзак

«Мой рюкзак я использую каждый день, потому что у меня много вещей для моих детей и для себя. Это ограниченное издание, таких всего где штук 50 всего в мире. Особенно интересно для меня, что его дизайнер — из Казахстана. Она сказала: “Эй, Джи, у меня есть одна идея для рюкзака”. Качество очень хорошее и он очень удобный. Я пользуюсь им ежедневно».

№ 4. Кепки

«У меня наверное штук сто кепок. Я люблю разные цвета. Вот моя белая кепка — более повседневная, для летнего времени. Спортивная бейсболка бренда Jordan. У меня есть молодые друзья, все уважают за это. “Если у тебя нет кепки Jordan, то ты лузер”. Вот это “рабочая кепка”. Мой сын играет в хоккей, каждые выходные у него игра. Я просыпаюсь в пять утра, а игра в семь утра. Не хватает времени привести волосы в порядок. Иногда холодно на арене, и тогда надеваю эту кепку. Я чувствую себя в ней очень комфортно».

№ 5. Солнцезащитные очки

«Я не знаю, как много у меня солнечных очков. Может быть штук 25. Разные бренды, разные стили. Вот мои спортивные — для бега. Вот эти — для обычной жизни. Вот эти для более повседневной. Черные… Знаете, черная футболка, черные очки. Размер большой, будет темно. Я чувствую себя так более комфортно».

№ 6. Кошелек. Внутри гравировка GGG

«Мой кошелек. Здесь документы, визитные карточки, водительское удостоверение, немного наличных денег. Это подарок от моего друга. Пару лет назад он сказал: “Эй, Джи, у меня есть небольшой презент для тебя”. Теперь я чувствую, что мой друг всегда со мной».

№ 7. Часы

«Это мои часы Hublot. Мой дизайн, моя специальная линейка. Пару месяцев мы работали над дизайном — надпись GGG, боксерские перчатки, голубой и желтый — это национальные казахстанские цвета, напоминают о моей родной стране. Не слишком кричащие, совсем немного золота. Не слишком тяжелые, не слишком большие. Очень удобные. Немного напоминания о моей истории».

№ 8. Блокнот и ручка

«Я по-старинке пользуюсь блокнотом и ручкой. Большинство сейчас используют высокие технологии — телефоны, ноутбуки. А это небольшое дополнение. Если что-то нужно, если в голову придет какая-нибудь безумная идея. Иногда люди просят у меня автограф, без проблем могу его дать — у меня есть и ручка, и блокнот. Ручка дорогая, это тоже подарок. Лет семь назад друг подарил мне ее, он сказал: “Это олд скул, хорошая ручка, ты должен оставаться стильным”. Я сказал — хорошо. И она до сих пор со мной».

№ 9. Cолнцезащитный крем

«В Лос-Анджелесе солнце очень сильное. Нужна сверхзащита. Эта штука со мной каждый день. Моя жена говорит: “Джи, тебе нужна защита” и дает мне его каждый день, и я каждый день им пользуюсь. Я не знаю, особенное ли это что-то. Она знает».

№ 10. Детское кресло/коляска

«В последние пару лет это очень важная вещь для меня. Если я не на тренировке, если если я не провожу тренировочный лагерь, то в своей обычной жизни я использую это. Это моя вещь на каждый день. Если я выходу куда-то, я беру моих детей с собой. Это мое детское кресло/коляска. Это легко для меня, для моей жены. Бум — и это коляска. А если идешь в машину — так же превращается в детское кресло. Очень легко. В последние пару лет эта вещь со мной ежедневно».