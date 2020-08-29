Экс-соперник Деревянченко раздельным решением победил в главном событии вечера
В Берлине в главном поединке вечера в элиминаторе от IBF 34-летний местный
В Берлине в главном поединке вечера в элиминаторе от IBF 34-летний местный
Бой в первом среднем весе до 69,9 килограмма прошел все 12 раундов. Боксеры действовали в ринге с переменным успехом, но в итоге победу раздельным решением судей одержал Кулькай — 115−114, 113−116 и 115−113.
Отметим, что Кулькай весной прошлого года бился с 34-летним Сергеем Деревянченко. Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Minneapolis Armory в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и завершился победой украинца единогласным решением судей.