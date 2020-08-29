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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-соперник Деревянченко раздельным решением победил в главном событии вечера

В Берлине в главном поединке вечера в элиминаторе от IBF 34-летний местный экс-чемпион мира Джек Кулькай (28−4, 13 KO) победил своего 25-летнего соотечественника Абасса Барау (9−1, 6 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Бой в первом среднем весе до 69,9 килограмма прошел все 12 раундов. Боксеры действовали в ринге с переменным успехом, но в итоге победу раздельным решением судей одержал Кулькай — 115−114, 113−116 и 115−113.

Отметим, что Кулькай весной прошлого года бился с 34-летним Сергеем Деревянченко. Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Minneapolis Armory в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и завершился победой украинца единогласным решением судей.

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