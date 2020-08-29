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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Нашелся претендент на бой с Кроуфордом вместо экс-соперника Головкина

Гэри Расселл-младший (31−1, 18 КО) из США, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе до 57,2 килограмма, готов биться с соотечественником Теренсом Кроуфордом (36−0, 27 КО) за небольшой гонорар.

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«Теренс, как дела? Что за деньги ты предлагаешь Бруку? Ты же прекрасно знаешь, что Келл не будет драться за гроши. Это даже не предложение. Это видимость переговоров. Он на такое не пойдет. А я готов! Готов драться с тобой за те деньги, что ты предлагаешь Бруку», — приводит слова Расселла vRINGe.com.

Отметим, что бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук, который в свое время проиграл казахстанцу Геннадию Головкину техническим нокаутом, получил предложение провести титульный бой с Кроуфордом. Однако британца не устроили предложенные финансовые условия, а именно 1,5 миллиона долларов. Биться с Теренсом он готов за четыре миллиона.

Брук не боксировал в полусреднем дивизионе с момента своего поражения от американца Эррола Спенса в 2017 году.

Кроуфорд последний раз выходил на ринг в декабре и победил литовца Эгидиуса Каваляускаса.

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