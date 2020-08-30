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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Британский супертяж эффектно нокаутировал соперника после трех нокдаунов

Британский супертяж Дэниел Дюбуа (15−0, 14 KO) защитил титул интернационального чемпиона WBO эффектным нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Известный своей ударной мощью, он не стал разочаровывать любителей бокса и на этот раз, вырубив соперника уже во втором раунде.

Бой Дюбуа стал главным на вечере бокса в Лондоне. А соперником его был Рикардо Снайдерс (18−2, 8 КО) из Нидерландов.

Уже в первом раунде британец трижды отправил соперника на канвас, а во втором раунде Снайдерс продержался всего десять секунд, после чего судья остановил избиение.

Во время загрузки произошла ошибка.
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