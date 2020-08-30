Эрисланди Лара защитил свой титул чемпиона WBA и завоевал пояс IBO

Источник: AP 2020

Соперником кубинца был американец Грег Вендетти. Их бой стал главным на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США).

Отметим, что на кону поединка также стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Лара победил Вендетти единогласным решением судей по итогам 12 раундов: 116−112, 117−11, 117−111.