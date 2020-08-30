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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Эрисланди Лара защитил свой титул чемпиона WBA и завоевал пояс IBO

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Эрисланди Лара провел успешную защиту титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Соперником кубинца был американец Грег Вендетти. Их бой стал главным на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США).

Отметим, что на кону поединка также стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Лара победил Вендетти единогласным решением судей по итогам 12 раундов: 116−112, 117−11, 117−111.

Напомним, что вакантный пояс WBA кубинец завоевал в сентябре прошлого года, нокаутировав во втором раунде мексиканца Рамона Альвареса — брата Сауля «Канело» Альвареса.

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