Казахстанец выиграл шестой бой нокаутом после пяти встреч за один месяц и трехлетнего перерыва

Все свои поединки он выиграл досрочно, но карьера его складывается весьма необычно.

Предыдущие пять боев Мусадилов выиграл в 2017 году — причем все они прошли в Мексике в одном месяце — ноябре. Затем у боксера был почти трехлетний перерыв.

На этот раз он выступил на вечере бокса в Венисе (штат Калифорния, США). В рамках первого тяжелого веса его соперником был местный боксер Квинтелл Томпсон. Мусадилов нокаутировал его в первом же раунде.