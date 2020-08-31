Бешеная форма. Тайсон показал новое эпичное видео с тренировки
28 ноября в Карсоне (штат Калифорния, США) легендарные американские ветераны ринга Майк Тайсон и Рой
28 ноября в Карсоне (штат Калифорния, США) легендарные американские ветераны ринга Майк Тайсон и Рой
Для того, чтобы культовые персонажи собрали максимум денег, Атлетическая комиссия Калифорнии пошла на беспрецедентные шаги: разрешила ветеранам драться без шлемов и даже дала добро на то, чтобы в схватке был определен победитель, а на кону стоял специальный титул.
Учитывая это и преимущество в габаритах, у