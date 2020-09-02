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2 сентября, источник: Vesti.kz

«У GGG есть контракт». Объявлены даты следующего боя Головкина и трилогии с «Канело»

Промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), рассказал о сроках возвращения казахстанца на ринг. Его слова приводит DAZN.

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«У GGG есть контракт на бой с его обязательным претендентом Камилом Шереметой, примерно на ноябрь. Геннадий должен пройти его, а затем, будем надеяться, он сразится с “Канело” на праздник “Синко де Майо” в следующем году, когда мир вернется к нормальной жизни», — сказал Хирн.

Последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. В рамках этого же шоу Шеремета нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса.

Изначально возвращение GGG ожидалось в феврале, но затем дата сместилась на март. В феврале стало известно, что в ходе тренировочного лагеря Головкин травмировал голень, из-за чего отложил поединок против Шереметы на неопределенный срок. Сейчас казахстанец находится в США и готовится к поединку.

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