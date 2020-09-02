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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа вероятная дата боя-реванша между Поветкиным и Уайтом

Названа вероятная дата боя-реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

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Источник: AP 2020

Второй поединок между боксерами пройдет в ноябре — 14 или 21 числа. Местом проведения выбран Лондон.

26 августа сообщалось, что реванш могут провести в России. Возможная дата события тогда не уточнялась.

23 августа Уайт прокомментировал поражение от Поветкина. Он пожаловался на недостаток дисциплины, который и привел к неутешительному результату. Также британец признался, что не жалеет, что провел поединок именно с россиянином.

22 августа российский тяжеловес нокаутировал Уайта в пятом раунде. 41-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Россиянин одержал 36-ю победу в карьере.

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