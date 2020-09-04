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4 сентября, источник: Vesti.kz

Экс-претенденты на бой с Головкиным начали переговоры

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) ведет переговоры о бое с багамцем Туреано Джонсоном (21−2−1, 15 КО), сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic.

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Источник: Reuters

Поединок может состояться 24 октября, а показать его хочет стриминговый сервис DAZN. Оба боксера сотрудничают с промоутерской компанией Golden Boy Promotions.

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний Мунгия провел всего один бой в среднем весе. Он дебютировал в дивизионе 11 января с победы нокаутом над ирландцем Гэри О'Салливаном (30−4, 21 КО).

36-летний Джонсон не выходил на ринг с 18 июля прошлого года. Тогда багамец нокаутировал ирландца Джейсона Куигли (18−1, 14 КО), нанеся тому первое поражение в карьере.

Отметим, что Джонсон в прошлом был обязательным претендентом на титул IBF и мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина в 2015 году, но получил травму — вместо него вышел американец Доминик Уэйд (20−1, 14 КО), которого GGG нокаутировал за два раунда. В 2018 году мог встретиться с Головкиным Мунгия, но его забраковала Атлетическая комиссия Калифорнии, посчитав мексиканца на тот момент неопытным.

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