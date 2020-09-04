Бой тренировавшегося с GGG британца с топовым супертяжем вновь может быть перенесен

Их встреча должна была стать главным событием вечера бокса в Лондоне. 11 апреля они должны были разыграть между собой два титула — чемпиона Европы по версии EBU и чемпиона Британии по версии BBBofC. Однако из-за тяжелой ситуации с коронавирусом событие было перенесено. Новой датой стало 11 июля.

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Затем было принято решение вновь сместить дату. Боксеры должны были встретиться 24 октября. Однако теперь заговорили об очередном переносе.

На этот раз из-за зрителей. С октября в Великобритании позволят некоторому количеству зрителей присутствовать на вечерах бокса. Это скажется на гонорарах бойцов — они вырастут. Из-за этого Дюбуа и Джойс просят сместить дату, чтобы заработать больше, чем при закрытых трибунах.

На данный момент обсуждаются 14 и 21 ноября.

Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.