Бой тренировавшегося с GGG британца с топовым супертяжем вновь может быть перенесен
Титульный поединок британского супертяжа Джо Джойса (11−0, 10 КО) с непобежденным соотечественником,
Титульный поединок британского супертяжа Джо Джойса (11−0, 10 КО) с непобежденным соотечественником,
Их встреча должна была стать главным событием вечера бокса в Лондоне. 11 апреля они должны были разыграть между собой два титула — чемпиона Европы по версии EBU и чемпиона Британии по версии BBBofC. Однако
Затем было принято решение вновь сместить дату. Боксеры должны были встретиться 24 октября. Однако теперь заговорили об очередном переносе.
На этот раз
На данный момент обсуждаются 14 и 21 ноября.
Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.
Также Джойс в свое время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.