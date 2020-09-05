Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Чайка
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь
Алания
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Велес
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Спартак
Футбол. Лига наций
16:00
Македония
Армения
Футбол. Лига наций
16:00
Гибралтар
Сан-Марино
Футбол. Первый дивизион
16:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Оренбург
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Барыс
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Енисей
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Салават Юлаев
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Иртыш
Хоккей. КХЛ
18:00
Авангард
ХК Динамо
Футбол. Лига наций
19:00
Исландия
Англия
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Лига наций
19:00
Эстония
Грузия
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Торпедо М
24
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Франция
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
30
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира и экс-соперник Головкина могут выступить в одном вечере бокса

Стриминг DAZN в скором времени обнародует ближайшие планы своих боксерских событий на осень. Тем временем инсайдеру Дэну Рафаэлю стали известны некоторые подробности, пишет vRINGe.com.

Наверх
Источник: AP 2020

По его данным, один из топ-кардов стриминга — ноябрьское событие от промоутера Эдди Хирна. Речь идет о вечере бокса, в главном событии которого в рамках суперсреднего веса отбоксирует американский экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс.

Читайте также
Бывший спарринг-партнер Головкина снова лишен титула чемпиона мира без боя

Рафаэль утверждает, что во втором главном событии вечера чемпион мира по версии WBO средневес Деметриус Андраде из США проведет защиту титула. Видимо, речь идет о схватке с обязательным претендентом, британцем Лиамом Уильямсом.

Не исключено, что оппонентом Джейкобса также станет боец из Британии. Хирн ранее упоминал в качестве возможного соперника для американца экс-претендента Джона Райдера.

Напомним, Джейкобс в 2017 году встретился на ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным. Бой состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке на Madison Square Garden и завершился победой GGG единогласным решением судей. При этом американец в четвертом раунде оказался в нокдауне.

Читайте также
ПФЛК представила календарь матчей 8-12 туров КПЛ
Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Стало известно об уходе Емельяненко в «романтические настроения»
Канада 27 лет без Кубка Стэнли — «Ванкувер» вылетел из плей-офф
Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным
Лишенный золота ЧМ легкоатлет из России завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь