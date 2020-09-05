Чемпион мира и экс-соперник Головкина могут выступить в одном вечере бокса

Источник: AP 2020

По его данным, один из топ-кардов стриминга — ноябрьское событие от промоутера Эдди Хирна. Речь идет о вечере бокса, в главном событии которого в рамках суперсреднего веса отбоксирует американский экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс.

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Рафаэль утверждает, что во втором главном событии вечера чемпион мира по версии WBO средневес Деметриус Андраде из США проведет защиту титула. Видимо, речь идет о схватке с обязательным претендентом, британцем Лиамом Уильямсом.

Не исключено, что оппонентом Джейкобса также станет боец из Британии. Хирн ранее упоминал в качестве возможного соперника для американца экс-претендента Джона Райдера.