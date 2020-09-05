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11:04 (мск), источник: Газета.Ру

Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным

Британский тяжеловес Диллиан Уайт неоднозначно высказался о поражении от россиянина Александра Поветкина.

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Источник: AP 2020

22 августа отечественный боксер нокаутировал Уайта в пятом раунде боя и стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда рефери вел счет, я ему сказал, что со мной все в порядке. А он говорит: “Нет-нет”. Помню, как я лежу, а рефери считает: шесть, семь… Я попытался подняться, но рефери сказал: нет-нет, это тяжелый нокдаун… Но со мной все было нормально. Я не был в отключке — просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Это был классный удар в подбородок. Но со мной все было нормально», — приводит слова атлета «Би-Би-Си».


Красивая победа: Поветкин отправил Уайта в нокаут
ТВЦ

Напомним, что реванш Поветкин — Уайт могут анонсировать уже на следующей неделе.

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