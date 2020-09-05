Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным
Британский тяжеловес Диллиан Уайт неоднозначно высказался о поражении от россиянина Александра Поветкина.
Британский тяжеловес Диллиан Уайт неоднозначно высказался о поражении от россиянина Александра Поветкина.
22 августа отечественный боксер нокаутировал Уайта в пятом раунде боя и стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе.
«Когда рефери вел счет, я ему сказал, что со мной все в порядке. А он говорит: “Нет-нет”. Помню, как я лежу, а рефери считает: шесть, семь… Я попытался подняться, но рефери сказал:
Напомним, что реванш Поветкин — Уайт могут анонсировать уже на следующей неделе.