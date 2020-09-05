Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным

«Когда рефери вел счет, я ему сказал, что со мной все в порядке. А он говорит: “Нет-нет”. Помню, как я лежу, а рефери считает: шесть, семь… Я попытался подняться, но рефери сказал: нет-нет, это тяжелый нокдаун… Но со мной все было нормально. Я не был в отключке — просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Это был классный удар в подбородок. Но со мной все было нормально», — приводит слова атлета «Би-Би-Си».