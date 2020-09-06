Сондерс рассказал о других вариантах на случай срыва боя с «Канело»

Билли известно, что из-за разногласий со стримингом DAZN Альварес может не выйти на ринг в 2020-м. Однако, судя по его словам, что-то решается прямо в эти дни, потому что до понедельника промоутер Эдди Хирн обещал выйти с ним на связь с ответом от команды мексиканца.
Сондерс подчеркивает, что не хотел бы пропускать год целиком и ждет дату выхода в ринг.
«Я знаю, что это не вина Хирна, но так или иначе мне нужно провести бой. Думаю, если с “Канело” так и не удастся договориться на этот год, есть варианты с моими поединками против Каллума Смита или Деметриуса Андраде», — сказал британец.
Сондерс не выступает с ноября 2019 года, когда нокаутировал в 11-м раунде аргентинца Марсело Косереса.
Альварес последний бой провел в ноябре прошлого года, когда в 11-м раунде нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.
Ранее DAZN заблокировал бой «Канело» с турецким боксером Авни Йылдырымом. Стриминг ждет от мексиканца поединки с более конкурентными соперниками, в частности, готов щедро заплатить за его третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.