Сондерс рассказал о других вариантах на случай срыва боя с «Канело»

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Билли известно, что из-за разногласий со стримингом DAZN Альварес может не выйти на ринг в 2020-м. Однако, судя по его словам, что-то решается прямо в эти дни, потому что до понедельника промоутер Эдди Хирн обещал выйти с ним на связь с ответом от команды мексиканца.

Сондерс подчеркивает, что не хотел бы пропускать год целиком и ждет дату выхода в ринг.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a728eed80569ea0b8150" data-vnd="a728eed80569ea0b8150" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a728eed80569ea0b8150" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я знаю, что это не вина Хирна, но так или иначе мне нужно провести бой. Думаю, если с “Канело” так и не удастся договориться на этот год, есть варианты с моими поединками против Каллума Смита или Деметриуса Андраде», — сказал британец.

Сондерс не выступает с ноября 2019 года, когда нокаутировал в 11-м раунде аргентинца Марсело Косереса.