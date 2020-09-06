Сергей Деревянченко нанес на новую капу флаг Казахстана

Помимо Казахстана на капе он изобразил флаги Украины, США и Италии. Украинец в Казахстане выступал за «Астана Арланс» в WSB, а в Италии за миланскую команду Milano Thunder.

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«В профессиональном спорте все имеет значение, каждая маленькая деталь», — объяснил новую капу Деревянченко в своем Instagram.