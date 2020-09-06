Сергей Деревянченко нанес на новую капу флаг Казахстана
Украинский боксер Сергей Деревянченко представил новую капу. Он нанес на нее флаг Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Украинский боксер Сергей Деревянченко представил новую капу. Он нанес на нее флаг Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Помимо Казахстана на капе он изобразил флаги Украины, США и Италии. Украинец в Казахстане выступал за «Астана Арланс» в WSB, а в Италии за миланскую команду Milano Thunder.
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«В профессиональном спорте все имеет значение, каждая маленькая деталь», — объяснил новую капу Деревянченко в своем Instagram.
Напомним, 26 сентября украинец проведет поединок против чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло. Свой последний поединок украинец провел против казахстанца Геннадия Головкина, которому уступил решением судей.