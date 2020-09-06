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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Деревянченко нанес на новую капу флаг Казахстана

Украинский боксер Сергей Деревянченко представил новую капу. Он нанес на нее флаг Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Помимо Казахстана на капе он изобразил флаги Украины, США и Италии. Украинец в Казахстане выступал за «Астана Арланс» в WSB, а в Италии за миланскую команду Milano Thunder.

«В профессиональном спорте все имеет значение, каждая маленькая деталь», — объяснил новую капу Деревянченко в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 26 сентября украинец проведет поединок против чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло. Свой последний поединок украинец провел против казахстанца Геннадия Головкина, которому уступил решением судей.

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