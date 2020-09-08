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8 сентября, источник: Vesti.kz

Соперник тренировавшегося с GGG британца может оспорить мировой титул с Усиком

Непобежденный соотечественник, топ-проспект супертяжелого веса Даниэль «Динамит» Дюбуа (15−0, 14 КО) может сразиться за титул чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом DAZN сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, напомнив, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, который в настоящее время принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Трофей может стать вакантным, если Джошуа решит не защищать его. В таком случае Усику предстоит сразиться со следующим претендентом на пояс WBO — Дюбуа.

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«Мы согласимся на этот бой. Очевидно, Даниэль намного крупнее, чем Усик, но украинец обладает огромным опытом, а также он очень способный боец. Как мы знаем, он уже участвовал в боях в тяжелых категориях. Я думаю, что Дюбуа с его молодостью и силой сможет побить Усика, хотя поединок будет очень сложным», — сказал Уоррен.

Добавим, что Дюбуа должен осенью встретиться с британским супертяжем Джо Джойсом (11−0, 10 КО).

Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.

Также Джойс в свое время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.

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