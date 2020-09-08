«До чего же он переоценен!» Чавес рассказал о хитростях «Канело» с весом и назвал победителя в боях с Головкиным
Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар
Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар
«Он хорош, спору нет. Но до чего же он переоценен! Как по мне, во всех его предыдущих десяти боях у него было преимущество в весе. Считаю, что в двух схватках с Геннадием Головкиным он одну проиграл, а вторую свел вничью. В бою с Мигелем Котто вполне можно было дать ничью, а меня он и вовсе оболванил с весом. Вы же знаете, что официальное взвешивание состоялось в 9 часов вечера, а затем до часа дня я не мог кушать (взвешивание в день боя). Это вообще неслыханно.
Напомним,
Интересно, что на любительском уровне в активе Касареса есть победа над «Канело», когда он взял верх в 2004 году в финале национальной олимпиады.
Казахстанец Геннадий Головкин дважды встречался с «Канело», но в обоих случаях были зафиксированы спорные результаты.
Сначала по мнению судей была ничья, а затем и вовсе GGG проиграл.