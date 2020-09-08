Титульный бой между Усиком и Уайлдером? В профессиональном боксе могут ввести новую весовую категорию

«Это решение поможет бойцам, которые с трудом делают лимит полутяжелого веса, но которые по антропометрии не совсем крузеры — они бы тогда не выглядели в дивизионе карликами. Затем я бы сделал еще одну категорию — суперкрузервейт — до 99,8 килограмма. В ней бы выступали мелкие супертяжи. Я бы смог выступать в такой весовой категории. Усик смог бы… Кто еще? Уайлдер или же Дэвид Хэй. И всем было бы комфортно. Говорят, что лучше сделать суперхэвивейт, но, как по мне, это даже звучит нелепо. Получится что-то типа суперпупертяжей. Считаю, это просто идеальное решение. И если бы у меня был абсолютный контроль над ситуацией, я бы первым поединком в новом весе сделал титульный бой между Усиком и Уайлдером. Это просто невероятный бой. И знаете, что самое важное? Благодаря такому бою этот дивизион сразу же бы обрел популярность, о нем точно бы заговорили. Все очень просто. В основном между дивизионами небольшая разница в весе. Иногда она немногим больше одного килограмма. А разница, например, между полутяжами и крузерами — более десяти килограммов. Я поднимался с полутяжей в крузеры. Я знаю, как это непросто», — констатировал британец.