Титульный бой между Усиком и Уайлдером? В профессиональном боксе могут ввести новую весовую категорию
Тони Белью решил поддержать идею создания новой весовой категории в профессиональном боксе — суперкрузервейта, передает vRinge.com.
Тони Белью решил поддержать идею создания новой весовой категории в профессиональном боксе — суперкрузервейта, передает vRinge.com.
Британец считает, что вакантный титул в новом весе могли бы разыграть американец Деонтей Уайлдер (42−1−1, 41 КО) и украинец Александр Усик (17−0, 13 КО).
«В крузерах есть невероятно крутые бойцы. Взять хотя бы Усика. Но по своей антропометрии он физически не сможет тягаться с монстрами хэвивейта. Повторюсь, не сможет тягаться только лишь
«Это решение поможет бойцам, которые с трудом делают лимит полутяжелого веса, но которые по антропометрии не совсем крузеры — они бы тогда не выглядели в дивизионе карликами. Затем я бы сделал еще одну категорию — суперкрузервейт — до 99,8 килограмма. В ней бы выступали мелкие супертяжи. Я бы смог выступать в такой весовой категории. Усик смог бы… Кто еще? Уайлдер или же Дэвид Хэй. И всем было бы комфортно. Говорят, что лучше сделать суперхэвивейт, но, как по мне, это даже звучит нелепо. Получится