Тайсон назвал лучших боксеров современности

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Тайсон выделил украинца Василия Ломаченко, а также американцев Девина Хейни, Шакура Стивенсона, Джервонта Дэвиса, Эррола Спенса и Райана Гарсию. По его мнению, за этими спортсменами интересно наблюдать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b8a7d462bd5cdaa51770" data-vnd="b8a7d462bd5cdaa51770" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b8a7d462bd5cdaa51770" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце апреля Тайсон заявил о желании провести ряд боев на благотворительных турнирах. Он приступил к тренировкам и начал публиковать видео из зала. 28 ноября спортсмен должен провести выставочный поединок против Роя Джонса-младшего.