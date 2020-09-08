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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон назвал лучших боксеров современности

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в подкасте Джо Рогана назвал лучших боксеров современности.

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14
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Тайсон выделил украинца Василия Ломаченко, а также американцев Девина Хейни, Шакура Стивенсона, Джервонта Дэвиса, Эррола Спенса и Райана Гарсию. По его мнению, за этими спортсменами интересно наблюдать.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце апреля Тайсон заявил о желании провести ряд боев на благотворительных турнирах. Он приступил к тренировкам и начал публиковать видео из зала. 28 ноября спортсмен должен провести выставочный поединок против Роя Джонса-младшего.

Американец не выходил на ринг с 2005 года. Спортсмен провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также Тайсон является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе.

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