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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Главный негодяй» UFC встретился с Головкиным

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль встретился с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Эпизод их встречи Масвидаль разместил на собственном YouTube-канале. Пути спортсменов пересеклись в комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (США).

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В ходе встречи бойцы тепло поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз. Масвидаль сделал Головкину комплимент по поводу его боев, добавив, что ему нравится его стиль, и показал отдельные удары. Со своей стороны, GGG похвалил американца и пожелал ему дальнейших успехов.

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Напомним, Масвидаль владеет титулом «главного негодяя» UFC, который он завоевал после победы над американцем Нэйтом Диасом в специальном поединке. В своем последнем поединке он уступил действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману.

Головкину принадлежат титулы IBF и IBO в среднем весе. Возвращение GGG ожидается в октябре-ноябре.

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