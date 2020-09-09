«Главный негодяй» UFC встретился с Головкиным
Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль встретился с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль встретился с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Эпизод их встречи Масвидаль разместил на собственном
В ходе встречи бойцы тепло поприветствовали друг друга и обменялись парой фраз. Масвидаль сделал Головкину комплимент по поводу его боев, добавив, что ему нравится его стиль, и показал отдельные удары. Со своей стороны, GGG похвалил американца и пожелал ему дальнейших успехов.
Напомним, Масвидаль владеет титулом «главного негодяя» UFC, который он завоевал после победы над американцем Нэйтом Диасом в специальном поединке. В своем последнем поединке он уступил действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману.
Головкину принадлежат титулы IBF и IBO в среднем весе. Возвращение GGG ожидается в