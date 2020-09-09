«Канело» начал суд против DAZN и Golden Boy на 280 миллионов долларов перед третьим боем с Головкиным

Исковое заявление поступило в Федеральный суд Лос-Анджелеса. В жалобе утверждается, что договор Альвареса с DAZN о нескольких боях был нарушен и причинил ущерб как минимум на 280 миллионов долларов.
«Я не боюсь никаких соперников на ринге и я не позволю, чтобы неудачи моего транслятора или промоутера удерживали меня от выхода на ринг. Я номер один в pound-for-pound… Я подал иск, чтобы вернуться в бокс и устроить своим фанатам шоу, которого они заслуживают», — заявил Альварес, слова которого приводит Коппинджер в своем твиттере.
Как сообщалось ранее, Альварес и GBP никак не могут договориться с DAZN по следующему бою. Причина конфликта — финансовая: боксеру предлагают всего лишь половину от обещанного контрактом гонорара.
По условиям сделки между Альваресом и DAZN мексиканец гарантированно зарабатывает за бой минимум 35 миллионов долларов. Но боссы стриминга отказываются от ранее прописанных договоренностей.
Инсайдер сообщает, что проблема в том, что по условиям договора между стримингом и GBP промоутеры гарантировали ежегодное масштабное событие с участием Альвареса. Боссы DAZN считают, что эту часть сделки в GBP не выполнили. Приоритетом для стриминга является проведение третьего боя между «Канело» и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).